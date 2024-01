Disney in Concert - "Believe in Magic"

Was einmal mit einer kleinen Maus begann, hat sich zu einer faszinierenden Welt aus einzigartigen Disney Geschichten und unverwechselbaren Melodien entwickelt, die generationsübergreifend Erinnerungen wecken. Disney in Concert taucht 2024 zum sechsten Mal in den musikalischen Kosmos von Disney ein und verspricht ein zauberhaftes Live-Erlebnis. Das diesjährige Motto "Believe in Magic" verspricht ein unvergessliches Showhighlight für die ganze Familie und lädt das Publikum dazu ein sich von den vielfältigen Welten der Disney Musik mitreißen zu lassen und auf das Unmögliche zu vertrauen.

Termine:

25.04.2024 - Köln: LANXESS Arena

Tickets gibt es hier

26.04.2024 - Halle/Westfalen: OWL Arena

Tickets gibt es hier

03.05.2024 - Oberhausen: Rudolf Weber-Arena

Tickets gibt es hier