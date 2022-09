TK Maxx im Forum verändert und vergrößert sich

Dort aber soll die Filiale sogar größer sein als jetzt. Das Unternehmen spricht von 1.800 Quadratmetern Fläche. Das Forum wird in großem Stil umgebaut. Shopping soll in Zukunft nur noch im Erdgeschoss möglich sein. Bislang ist der TK Maxx-Laden im laufenden Betrieb verändert worden. Für den letzten Schliff muss das Geschäft ab dem 30. September vorübergehend komplett schließen. TK Maxx ist in vielen europäischen Ländern vertreten, allein in Deutschland gibt es über 160 Filialen.