Tisch in der Coca-Cola Oase per Handy reservieren

In der Coca-Cola Oase im Oberhausener Centro gibt es jetzt in der Corona-Zeit eine Überholspur - die "Fast Lane". Wir können uns vorher mit dem Handy registrieren und bekommen dann schneller unsere Tischkarte. Damit können wir in der Oase am Imbiss unserer Wahl was zu essen kaufen und damit direkt zu unserem reservierten Tisch gehen.

© André Hirtz/FUNKE Foto Services