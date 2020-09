Tierschutzverein pachtet und saniert Tierheim

Das Tierheim muss dringend saniert werden. Die Räume und die Zwinger für die Tiere sind alt und baufällig. Mülheim und Oberhausen fehlt das Geld für die Arbeiten. Die Kosten werden auf rund sechs Millionen Euro geschätzt. Der Tierschutzverein will die Sanierung in den nächsten Jahren nach und nach in Angriff nehmen. Als Pächter will er dafür eine siebenstellige Spendensumme investieren.