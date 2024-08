Tierische Spende für Mülheimer Tiergehege

Der Blumenladen Magic Flowers auf der Zeppelinstraße hat erneut einen Jahreskalender verkauft. Mit dem Erlös sollte etwas Gutes getan werden. In diesem Jahr profitiert das Mülheimer Tiergehege. In dem "KARLender" gibt es zahlreiche Fotos von Zwergteckel Karl. Jedes Jahr geht das Geld an eine andere Einrichtung.