Ticketverkauf für die Essen Motor Show gestartet

Die Zahl der Besucher ist in diesem Jahr wegen Corona aber begrenzt. Pro Tag dürfen maximal 9.000 Menschen zur Messe. Die Karten gibt es nur online auf der Homepage der Essen Motor Show. Sie kosten 10 Euro und sind an einen festen Tag gebunden. Außerdem müssen Besucher auf dem gesamten Gelände eine Maske tragen. Die Maske können wir nur abnehmen, wenn wir uns an einem Stand hinsetzen oder draußen sind.