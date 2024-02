Tickets für Jugenddisco erhältlich

Die Jugendlichen müssen am Eingang ihr Ticket zeigen, bekommen ein Bändchen und Verzehrkarten - wie in einem echten Club. Der Zugang ist barrierefrei, sodass auch Jugendlichen mit körperlichen Einschränkungen am Event teilnehmen können. Die Jugenddisco "Lil Clubbing" findet vollständig ohne Alkohol statt, Softdrinks werden zu kleinen Preisen angeboten, sagt die Stadt. Der Eintritt ist kostenlos. Veranstaltet wird die Jugenddisco vom Amt für Kinder, Jugend, Schule und Integration in Kooperation mit Schönfeld Events.





