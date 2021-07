Tickets bald im Verkauf

Tickets für das letzte Juli- und das erste August-Wochenende sollen bald in den Verkauf kommen. In abgetrennten Parzellen wird mit jeweils bis zu zehn Gästen gefeiert. Sie bekommen den Sound ihres Lieblings-Clubs auf die Kopfhörer gespielt. Für die Events haben sich mehrere Essener Clubs zusammengeschlossen. Sie stellen auch die DJs. Pro Abend sollen rund 400 Tickets in den Verkauf gehen.