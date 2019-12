Thyssenkrupp macht zwei Stahlstandorte in Bochum zu

Betroffen sind zwei Bochumger Standorte. Sie sollen in den nächsten fünf Jahren zumachen. Dafür wird das Stahlwerk im Duisburger Norden ausgebaut. Ein Teil der Bochumer Jobs soll dorthin verlagert werden. Allen anderen Betroffenen will Thyssenkrupp Stellen an anderen Standorten anbieten. Der Konzern schließt betriebsbedingte Kündigungen aus.