Teurerer Nahverkehr belastet Etats

Das berichtet heute die WAZ. Dennoch sei die finanzielle Herausforderung gewaltig. 222 Millionen Euro müssen in den nächsten Jahren ausgegeben werden. In der Summe enthalten sind u.a. die Instandhaltung von Anlagen und der Umbau von Haltestellen. Ungeklärt ist aber noch die Frage, wie jährlich zwei Millionen Euro beim Mülheimer ÖPNV in Zukunft eingespart werden sollen. In Essen sind die Probleme gleichwohl größer. In der Etatplanung für kommenden Jahren fehlen derzeit rund 50 Millionen Euro.