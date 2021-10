"Test ist in der Regel nicht aussagekräftig"

Die Kassenärztliche Vereinigung in Mülheim hält wenig davon, sich auf Antikörper testen zu lassen. Man könne zwar in den Praxen einen Test machen. Dafür gebe es aber in der Regel keine medizinische Notwendigkeit und auch keine Empfehlung vom Robert Koch-Institut.

