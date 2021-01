Terminvereinbarung für Corona-Impfung gestartet

Wegen der großen Nachfrage kann es da aber zu längeren Wartezeiten kommen. Alle, die sich heute melden dürfen, sind vorher von der Stadt angeschrieben worden. Diese weist noch einmal darauf hin, dass in dem Schreiben noch der alte Starttermin für die Impfungen steht. Der 1. Februar ist aber nicht mehr gültig. Los geht es erst am 8. Februar im Impfzentrum auf dem alten Tengelmann-Gelände an der Wissollstraße 5 in Speldorf.

Terminvereinbarung online oder per Telefon

Kostenlose Hotline zur Terminvereinbarung: Tel. 116 117 oder Tel. 0800 / 116 117 01 (täglich zwischen 8 und 22 Uhr)

Hier lässt sich der Termin online ausmachen.

Die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein hat auf ihrer Seite noch mal alle Infos zur Impfung zusammengefasst.

Alle Infos der Stadt Mülheim zur Impfung und zum Impfzentrum.