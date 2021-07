Tempo 80 kaum beachtet

Erlaubt ist dort auf einem Teilstück Richtung Oberhausen lediglich Tempo 80. Wie es heißt, um schwere Unfälle zu vermeiden. Dort befindet sich hinter dem Autobahnkreuz Dortmund-Nordwest eine Linkskurve, in der es schön häufig gekracht habe. Ein PKW-Fahrer war statt der erlaubten 80 mit 172 km/h unterwegs. Die Autobahnpolizei will die Messungen in diesem Bereich fortsetzen.