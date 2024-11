Telenotarzt soll Rettungsdienst unterstützen

In Mülheim sollen sich Notärzte künftig auch online aus der Ferne um Patienten kümmern. Die Politiker im Mülheimer Stadtrat werden Anfang Dezember über die Einführung von Telenotärzten entscheiden. Stationiert werden soll der Telenotarzt nebenan in der Feuerwache Mülheim und dann auch für die Nachbarstädte Oberhausen und Essen zuständig sein. Wenn in medizinischen Notfällen kein Notarzt vor Ort ist, sollen Rettungssanitäter den Telenotarzt über Handy, Funk oder Video künftig zuschalten können. Unter Anweisung kann das nicht-ärztliche Personal dann Patienten untersuchen, um Diagnosen zu stellen.

© Zirke