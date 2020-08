Teilsperrung Mülheimer Straße

Laut Stadt Oberhausen ist da die Fahrbahn eingebrochen. Die Mülheimer Straße muss deshalb in diesem Bereich in Richtung Norden gesperrt werden. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis nächste Woche Mittwoch (26. August). Auch in Richtung Mülheim kann es deshalb zu Verkehrsbehinderungen kommen.