Teilsperrung auf Dickswall

Der Dickswall in der Stadtmitte wird am Wochenende in eine Richtung gesperrt. Zwischen Tourainer Ring und Höhe Kaiserplatz können wir dann von Samstag (8.10.) 7 Uhr bis Sonntag 17 Uhr nicht mehr in Richtung Stadtzentrum fahren.

© Martin Möller/FUNKE Foto Services