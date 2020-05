Teil der Honigsberger Straße gesperrt

Das gilt für den kompletten Autoverkehr, auch Anlieger können dann also nicht mehr da lang fahren. Für Fußgänger bleibt der Bürgersteig aber offen. Schuld an der Sperrung sind Asphaltarbeiten. Die Stadt weist darauf hin, dass auch geparkte Autos in dem Bereich dann nicht mehr genutzt werden können. Alle Anwohner werden deshalb gebeten, die Fahrzeuge, die genutzt werden sollen, bis Montagmorgen 6 Uhr aus dem Baustellen-Bereich rauszufahren. Die Sperrung wird voraussichtlich Dienstagnachmittag aufgehoben.