Technik streikt

Wer heute Batterien, alte Lampen, Farben oder Lacke abgeben möchte, muss ab dem Mittag zum Wertstoffhof an der Pilgerstraße. Das Schadstoffmobil kommt heute nicht wie gewohnt in Speldorf zum Einsatz. Es wird nur bis 12 Uhr an der Saarner Straße stehen und dann in die Werkstatt gebracht.

