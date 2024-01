Tausende in Gelsenkirchen bei Anti-Rechts-Demos erwartet

Die Polizei wird mit einem großen Aufgebot vor Ort sein, heißt es. Im Innenstadtbereich werden zahlreiche Straßen abgesperrt sein. In den letzten Tagen hat es im Ruhrgebiet in vielen Städten Demos gegen die AfD und rechte Hetze gegeben. Größere Zwischenfälle gab es offenbar nicht. In Gelsenkirchen sind aber nicht nur die Recherchen des Correctiv-Netzwerks Auslöser. Die AfD lädt zu einem sogenannten Bürgerdialog in den Veranstaltungssaal des Rathauses.