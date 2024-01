Tannenbäume werden ab Montag abgeholt

Die Bäume werden an dem Tag abgeholt, an dem auch die Restmülltonne dran ist. Bei wem die Tonne nur alle 14 Tage geleert wird, ist die Abfuhr trotzdem in der nächsten Woche an der Reihe, an dem Wochentag, an dem üblicherweise die Leerung stattfindet. Die MEG nimmt nur komplett abgeschmückte Bäume mit. Lametta, Sprühschnee oder ähnliches darf sich nicht mehr am Baum befinden, da er als nicht kompostierbar gilt. Die Bäume sollten bis 7 Uhr morgens gut sichtbar am Fahrbahnrand abgelegt sein. Wer seinen Tannenbaum schon früher loswerden will, kann ihn zu den gewohnten Öffnungszeiten kostenlos am Wertstoffhof abgeben.