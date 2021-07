Talsperren knacken Rekord

Durch die Hitze in den letzten Jahren mussten in der Vergangenheit über längere Zeiträume hinweg große Wassermengen aus Talsperren in die Ruhr geleitet werden. Das sollte für eine Mindestwassermenge im Fluss sorgen und dafür, dass er an einzelnen Stellen nicht austrocknet. Die vielen starken Regenfälle der letzten Monate haben in diesem Jahr dazu geführt, dass der Gesamtfüllstand des Talsperrensystems mit 451,52 Millionen Kubikmetern Wasser heute einen neuen Rekord aufgestellt hat. 2020 waren die Talsperren zu diesem Zeitpunkt um rund 72,3 Millionen Kubikmeter Wasser leerer. Der Rekordstand hält laut Ruhrverband aber vermutlich nur bis zum Start in die neue Woche. Der Verband liefert Trinkwasser für rund 4,6 Millionen Menschen im Ruhrgebiet.