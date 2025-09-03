TalentTageRuhr: Noch viele freie Plätze

Die eigentlichen TalentTage starten am 22. September. Quer durchs Ruhrgebiet stehen 800 kostenfreie Bildungsangebote zur Verfügung. Beteiligt sind auch viele Unternehmen, Hochschulen und Städte. Mit der Veranstaltungsreihe soll vor allem etwas gegen den Fachkräftemangel getan werden. Große Konzerne gewähren Einblicke in ihre Arbeit, darunter thyssenkrupp, Evonik oder der Duisburger Hafen. Für einen Großteil der Veranstaltungen gibt es noch freie Plätze.