Navigation

TalentTageRuhr: Noch viele freie Plätze

Veröffentlicht: Mittwoch, 03.09.2025 15:00

Auftakt zu den TalentTagenRuhr. Rund 150 Schülerinnen und Schüler haben sich mit Fragen rund um Politik, Demokratie und Teilhabe beschäftigt. Bei der Veranstaltung im Ruhrparlament konnte sie ihren eigenen Ideen zur Zukunft des Ruhrgebiet präsentieren.

© Christoph Wojtyczka / Funke Foto Services

Die eigentlichen TalentTage starten am 22. September. Quer durchs Ruhrgebiet stehen 800 kostenfreie Bildungsangebote zur Verfügung. Beteiligt sind auch viele Unternehmen, Hochschulen und Städte. Mit der Veranstaltungsreihe soll vor allem etwas gegen den Fachkräftemangel getan werden. Große Konzerne gewähren Einblicke in ihre Arbeit, darunter thyssenkrupp, Evonik oder der Duisburger Hafen. Für einen Großteil der Veranstaltungen gibt es noch freie Plätze.

Weitere Meldungen

WMO: La Niña könnte ab September Wetter weltweit prägen

Panorama 55 Prozent Wahrscheinlichkeit für eine Abkühlung im Pazifik: Warum Länder laut WMO jetzt auf La Niña vorbereitet sein sollten.

Wolken

Zwiebelmettwurst wegen Ehec-Gefahr zurückgerufen

Panorama Wegen Ehec-Gefahr ruft ein Hersteller Zwiebelmettwurst zurück. In einer Charge wurden Erreger gefunden.

Ehec-Nachweis

Häufung von Ehec-Infektionen - wie gefährlich ist das?

Panorama Ehec-Bakterien können schwere Erkrankungen verursachen. Aktuell gibt es Fälle in Mecklenburg-Vorpommern und in Seniorenheimen in Belgien.

EHEC-Bakterien
skyline