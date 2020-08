Talenttage Ruhr kleiner und digitaler

Heute (19.08.) in vier Wochen starten die 11.Talent Tage Ruhr. Ab dem 16. September zeigen an elf Tagen rund 200 Initiativen, Hochschulen, Unternehmen, Städte und Vereine aus der gesamten Region wie Nachwuchsförderung dank gezielter Bildungsangebote gelingt. Das Programm ist in diesem Jahr coronabedingt kleiner und digitaler geworden, aber auch individueller, versprechen die Organisatoren der Stiftung Talent Metropole Ruhr.

© Jasmin Walbrodt/Radio Oberhausen/Radio Mülheim