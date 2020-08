Tageskreuzfahrten bei der Weißen Flotte wieder möglich

Den Anfang macht die Schleusenfahrt mit Kaffee und Kuchen am 16. August. Am Schloß Styrum vorbei geht es in Richtung Duisburg. Die gleiche Fahrt gibt es noch mal Ende August. Am 19. findet die Kaffeefahrt zum Kattenturm in Kettwig statt. Und am 23. August fährt die Weiße Flotte Mülheim nach Essen-Werden und lädt zum Kapitänsfrühstück auf der Ruhr ein. Die Preise für Erwachsene liegen zwischen 19.50 Euro und knapp 30 Euro. Kleingruppen bekommen Rabatt. Karten gibt es im Schifffahrtsbüro am Wasserbahnhof oder in der Mülheimer Touristinfo. Wegen des Coronavirus mussten die Tageskreuzfahrten bei der Weißen Flotte Mülheim für mehrere Monate ausfallen.

Auch bei den Linienfahrten tut sich was im August: Samstags gibt es ab 11 Uhr stündliche Linienfahrten. Außerdem eine Abendfahrt zum Linientarif. Sonntags geht die Weiße Flotte um 10 Uhr an den Start und fährt jede Stunde.