Tag der offenen Tür in neuer Flüchtlingsunterkunft

Die Räume an der Parsevalstraße können von 10 bis 13 Uhr besichtigt werden. Das Haus ist nahezu bezugsfertig, heißt es. In den letzten Monaten hat die Bezirksregierung das Bürohaus umbauen lassen. Hier sollen bis zu 650 Geflüchtete unterkommen können. Die Nutzung ist erst einmal auf zwei Jahre begrenzt. Die Flüchtlinge sollen nicht für längere Zeit an der Parsevalstraße bleiben. Sie werden nach ihrer Ankunft in Deutschland hier zunächst zentral untergebracht und anschließend auch auf andere Städte verteilt. Am Tag der offenen Tür wird es drei Führungen geben. Anmelden dazu ist nicht nötig, heißt es.