Tablets für Schulen immer noch nicht geliefert

Die Schulformsprecher wollen in Absprache mit der Stadt trotzdem an der Bestellung festhalten. Weil die Verwaltung aber nicht mehr so lange warten will, überlegt sie, weitere Tablets bei Samsung zu bestellen. Im Gegensatz zu den Apple-Geräten hätten diese ein Android-Betriebssystem. Das sei aber kein Problem, heißt es. Zwar gäbe es dann an den Schulen unterschiedliche Systeme, die seien aber auch jetzt schon vorhanden, wenn Schüler eigene Geräte von Zuhause mitbringen. Die Tablets sind für den Unterricht Zuhause gedacht - zum Beispiel bei Corona-Quarantänefällen. Schüler, die kein eigenes Gerät haben, sollen eins ausleihen können.