Tabgha startet am neuen Standort

Es gibt variabel aufstellbare Stühle, eine Video-Leinwand und auch ein Bistro. Künftig sollen am Dellplatz verschiedene Aktionen stattfinden. Auch die Theatergruppe probt in den Räumen und plant eine Aufführung im November. Offen ist noch, ob in der Kirche eine Kletterwand aufgebaut werden soll. Sonntag um 18 Uhr gibt es einen Präsenz-Gottesdienst. Die Jugendkirche ist im Jahr 2000 in Oberhausen-Buschhausen gegründet worden. Sie war damals eine der ersten Jugendkirchen in Deutschland und sollte vor allem Jugendliche anlocken, die mit Kirche und Glauben wenig anfangen können. Der Name Tabgha geht auf die gleichnamige christliche Pilgerstätte in Israel zurück.