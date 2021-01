Tabak Budde am Löhberg schließt

Ein weiteres Geschäft in der Mülheimer Innenstadt macht dicht: Tabak Budde. Der Besitzer gibt seinen Laden am Löhberg auf. Geplant war, ihn am 31. Januar zu schließen. Jetzt ist er wegen des Corona-Lockdowns seit Wochen sowieso schon nicht mehr auf.

© Olaf Fuhrmann/FUNKE Foto Services