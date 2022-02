Suche nach Vermisster wird fortgesetzt

An der Ruhr in Mülheim wird heute nach einer Vermissten gesucht. Das hat die Polizei auf Nachfrage gesagt. Die Frau war am Abend als vermisst gemeldet worden. Die Ruhr wurde im Bereich zwischen Saarner Auenweg - Kassenberg bis zur Schlossbrücke mit insgesamt vier Booten abgesucht.

© Feuerwehr Mülheim