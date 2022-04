Styrumer Treff: Ministerbesuch zur Eröffnung

Dazu zählen z.B. natürlich Arbeitslosigkeit, aber auch ausbeuterische Beschäftigung oder die Rückkehr in den Job. Der "Styrumer Treff" ist schon Ende vergangenen Jahres in Betrieb gegangen. Wegen der Corona-Pandemie folgt erst heute die offizielle Eröffnung mit Arbeitsminister Laumann. Die Beratungsstelle wird vom Jugendwerk "Die Kurbel" und der Katholischen Arbeitnehmerbewegung betrieben. Das Angebot ist kostenlos. Der "Styrumer Treff" befindet sich am Rosenkamp 3.