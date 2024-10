Styrumer Straßenlauf erstmals auch für Bambini

Anmeldungen sind ab sofort hier möglich. Wie in den letzten Jahren wird der Styrumer Turnverein bei der Ausrichtung vom MSS unterstützt. Im letzten Jahr sind 120 Läuferinnen und Läufer an den Start gegangen. Die Veranstalter hoffen in diesem Jahr auf noch mehr Teilnehmer. Am 27. Oktober geht es über Distanzen von 1.000 und 2.000 Meter. Außerdem steht später der 5-Kilometer-Lauf auf dem Programm. Zum ersten Mal gibt es in diesem Jahr auch einen Bambini-Lauf für Kinder unter 6 Jahren. Die Siegerehrungen finden im Anschluss für alle Läufe im Sportpark Styrum statt. Die Startgebühren liegen - je nach Alter - bei vier bis zwölf Euro.