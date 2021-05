Styrumer Postfiliale zieht um

Eine der ältesten Postfilialen in Mülheim zieht um. Die Filiale in Styrum wechselt zum 1.Juni an die Oberhausener Straße 172. Das hat die Deutsche Post mitgeteilt. Der aktuelle Standort an der Heidestraße bleibt für den Umzug von heute an geschlossen, sagt ein Sprecher.