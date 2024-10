Styrum: Heidestraße noch länger gesperrt

Eigentlich hätten die Arbeiten Anfang dieser Woche abgeschlossen sein sollen, die Sperrung bleibt jetzt aber bis voraussichtlich ins Wochenende (19. oder 20. Oktober) bestehen, so eine Stadtsprecherin. Für den Verkehr ist eine Umleitung ausgeschildert. Danach steht die letzte Bauphase an. Dabei wird Deckenbau der Fahrbahn im gesamten betroffenen Bereich endgültig abgeschlossen. Das werde aber nur an verkehrsarmen Sonntagen gemacht, kündigt die Stadt an. Der genaue Termin dafür steht noch nicht fest. Auf der Heidestraße werden die Straßenbahngleise zurückgebaut und die Asphaltdecke erneuert. Die Bauarbeiten laufen seit Anfang September.