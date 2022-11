Studierende sammeln praktische Erfahrung am SMH

Alle drei sind im Pflichtfach Innere Medizin gestartet. Das Praktische Jahr findet im letzten Jahr des Studiums statt und stellt den Umgang mit den Patienten in den Mittelpunkt der Ausbildung. Dazu gehören u.a. - unter Anleitung - selbständige Betreuung von Patienten, Teilnahme an täglichen Visiten sowie Teilnahme an Ultraschalluntersuchungen, Video-Endoskopien oder Herzkatheter-Untersuchungen. Das Mülheimer St. Marien-Hospital ist seit rund einem Jahr Akademisches Lehrkrankenhaus der Uni Duisburg-Essen.