Stromschlag trifft Jugendlichen beim Spielen

Die Rettung war offenbar sehr kompliziert. Zunächst mussten der Bahnverkehr gestoppt und die Oberleitung abgeschaltet und geerdet werden. Erst dann konnte die Feuerwehr mit ihrer Arbeit beginnen. Der Junge wurde mit schwersten Verbrennungen in eine Spezialklinik nach Bochum geflogen. Laut Polizei schwebt der Zwölfjährige weiter in Lebensgefahr. Solche Unfälle kommen deutschlandweit fast wöchentlich vor. Kinder und Jugendliche steigen auf abgestellte Waggons und Züge - aus Neugier oder als Mutprobe. Viele wissen nicht, dass die Oberleitung für eine tödlichen Stromschlag gar nicht berührt werden muss. Die Spannung ist so hoch, dass ein Blitz durch die Luft in den Körper überspringen kann. Die Bahn hat bundesweit mehrere Präventionsteams im Einsatz, die auch Schulunterricht oder Kitas besuchen und über die Gefahren aufklären.