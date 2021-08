Stromausfall in mehreren Stadtteilen

In Mülheim war letzte Nacht (4.8.) der Strom weg. Betroffen waren Haushalte in Styrum, Dümpten und in einigen Teilen der Altstadt, sagt Netzbetreiber Westnetz. Der Stromausfall wurde um 2.06 Uhr gemeldet. Nach und nach sind dann bis 4.48 Uhr alle Haushalte wieder an den Strom gegangen.