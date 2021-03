Streifenwagen verunglückt

Bei einem Unfall in der Mülheimer Innenstadt sind zwei Polizisten schwer verletzt worden. Die beiden waren am frühen Samstagmorgen auf dem Tourainer Ring in Richtung Dickswall unterwegs und mit ihrem Wagen unterhalb der Eisenbahnbrücke von der Fahrbahn abgekommen. Der Streifenwagen war gegen einen Brückenpfeiler geprallt.

© Polizei Essen/Mülheim