Strategiewechsel gefordert

So werden in Bottrop schon 15 Soldaten eingesetzt. Auch in Bochum hilft die Truppe. Hier unterstützt sie aber beim Impfangebot. Soldaten hatten schon zu Beginn der Pandemie in vielen Ruhrgebiets-Städten die Gesundheitsämter unterstützt. Mittlerweile soll es bei der Nachverfolgung von Kontakten aber einen Strategiewechsel geben. Der Städtetag fordert, dass bei sehr hohen Inzidenzen nur noch bestimmte Kontakte aufgespürt werden sollen, vor allem enge Familienangehörige oder Risikopatienten. Sie seien besonders gefährdet.