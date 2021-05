Strategie zeigt Wirkung

Ähnlich wie bei der Sonderimpfung in Styrum war der Andrang im Vorfeld gewaltig. Die Aktionen gehören zur Strategie der Stadt, auch die Infektionen in Stadtteilen mit besonders hohen Zahlen nach unten zu drücken. Das scheint zu funktionieren. Auch in den ehemaligen Hotspots Styrum und Altstadt II sind die Zahlen zuletzt deutlich gesunken.