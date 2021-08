Strategie wird beibehalten

Dort waren an den letzten beiden Samstagen insgesamt 1.250 Spritzen mit dem Wirkstoff von Johnson & Johnson gesetzt worden. Bei diesem Impfstoff reicht eine Dosis, um die vollständige Immunisierung gegen das Coronavirus zu erreichen. Am 4. September ist das mobile Team ab 13 Uhr am Ballermann an der Sandstraße und am 6. September ab 13 Uhr am Gemeindehaus Styrum. Vom Krisenstab heißt es dazu, dass die Impfung der einzige Weg sei, das Virus dauerhaft in den Griff zu bekommen. Aktuell wissen wir, dass von 250 positiv Getesteten 221 keinen Impfschutz haben.