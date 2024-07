Straßensperrungen wegen toter Bäume in Saarn

Bei der Überprüfung der Bäume in der Nähe der Fahrbahn stellte sich heraus, dass 57 von ihnen abgestorben oder stark bruchgefährdet sind. Sie drohen auf die Straße zu stürzen. Ein Fachunternehmen fällt die Bäume jetzt und macht zusätzliche Pflegearbeiten an den anderen Pflanzen. Außerdem wird das Lichtraumprofil wiederhergestellt. Lichtraum ist der Verkehrsraum über der Straße, der nach gesetzlichen Regelungen freigehalten werden muss. Da sonst zum Beispiel Lastwagen an Baumkronen oder großen Ästen, die über die Straße ragen, hängen bleiben könnten.