Straßenbahn kracht in Auto

Aus noch ungeklärter Ursache waren ein Auto und eine Straßenbahn zusammengekracht. Als die Einsatzkräfte am Unfallort ankamen, trafen sie zwei verletzte Personen an. Diese kamen ins Krankenhaus. Eine weitere Person war schon zur Behandlung in eine nahegelegene Hausarztpraxis gegangen. Die Polizei ermittelt wegen der Unfallursache.

