Straßen nach Mülheimer Politikerin benannt

Benannt ist er nach der ehemaligen Mülheimer Kommunalpolitikerin und Bundestagsabgeordneten. Das Straßenschild wurde jetzt gemeinsam mit den beiden Töchtern von Helga Wex enthüllt. Die Namensgebung hatte die zuständige Bezirksvertretung I bereits im Frühjahr 2018 beschlossen. Wex habe sich intensiv in der Frauen-, Familien- und Bildungspolitik engagiert. Insbesondere habe sie auf die Gleichberechtigung der Frau in Ehe und Beruf hingewiesen. Die Politikerin starb 1986 im Alter von 61 Jahren in Mülheim.