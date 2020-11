Stille Kranzniederlegung am Volkstrauertag

Sie erinnert zusammen mit dem Mülheimer Kreisverband "Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge" jedes Jahr an die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. Dafür treffen sich heute nur Oberbürgermeister Buchholz und Bürgermeister Püll in seiner Funktion als Vorsitzender des Kreisverbands auf dem Alten Friedhof. Dort werden sie am Mahnmal einen Kranz niederlegen.