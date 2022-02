Stiftung lobt Geld für Engagement aus

Die Stiftung „Lebendige Stadt“ ruft alle Städte, gemeinnützigen Organisationen und Vereine auf, sich für den Stiftungspreis 2022 zu bewerben. In Mülheim geht der Aufruf vor allem an Menschen, die sich in der Pandemie und beim Hochwasser für andere eingesetzt haben.

© Markus Weissenfels / FUNKE Foto Services