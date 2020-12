Steuererklärung: Finanzamt braucht eineinhalb Monate

Genau genommen sind das 46 Tage. Ähnlich sieht es auch bei den Finanzämtern in Oberhausen aus. Alle drei sind damit schneller als der Durchschnitt in Deutschland (53) und NRW (48). Auch unsere Nachbarstädte Essen und Duisburg brauchen in den meisten Fällen länger. Für die Studie hat das Onlineportal "Lohnsteuer-Kompakt" rund 500.000 Steuererklärungen ausgewertet.