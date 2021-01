Sternsinger dieses Jahr online oder per Post

Sie haben zum Beispiel Videos mit den Sternsingern gedreht, die wir uns über die Internetseiten oder Social Media-Kanäle der Kirchen angucken können. In Mülheim hat die Gemeinde Mariä Himmelfahrt einen Sternsinger-Podcast produziert. In Oberhausen verteilen verschiedene Gemeinden Spendentüten an die Haushalte. Drin sind zum Beispiel ein Brief der Sternsinger, ein Segensspruch und ein Überweisungsträger für Spenden. In Bochum gab es einen Sternsinger Drive-in. Die Autofahrer konnten aus dem Fenster heraus spenden und haben ihren Segen "to go" bekommen.

Sternsinger rufen zu Online-Spenden auf

Wie in jedem Jahr bitten die Sternsinger um Spenden für Kinder aus aller Welt, die auf Hilfe angewiesen sind. In diesem Jahr sollen sie möglichst online über die bundesweite Internetseite der Sternsinger gesammelt werden.





Spenden sind möglich an:

Kindermissionswerk "Die Sternsinger"

Pax-Bank eG

IBAN: DE 95 3706 0193 0000 0010 31

BIC: GENODED1PAX