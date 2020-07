Stellenabbau bei MAN in Oberhausen

Bis zu 3.000 Arbeitsplätze werden deutschlandweit abgebaut, kündigt das Maschinenbau-Unternehmen an. Im Oberhausener Werk an der Steinbrinkstraße sind 562 Stellen betroffen. Das entspräche fast einem Drittel der Belegschaft. Zur Zeit arbeiten beim Werk in Oberhausen rund 1800 Menschen. MAN Energy Solutions gehört zum Volkswagen-Konzern und soll seit Anfang des Jahres verkauft werden. Die ausführlichen Sparpläne will das Unternehmen in den nächsten Stunden noch bekannt geben.