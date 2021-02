Siemens Energy will tausende Stellen abbauen

Siemens Energy will in den kommenden Jahren 7.800 Stellen abbauen - rund 3.000 davon in Deutschland. Standorte sollen dabei aber nicht geschlossen werden. Das hat das Unternehmen am Morgen angekündigt. Was die Pläne konkret für den Standort im Mülheimer Hafen bedeuten, ist noch nicht bekannt.

