Steinmeier besucht erneut das Ruhrgebiet

Direkt zum Start besucht er mit einer Delegation aus Botschaftern und internationalen Organisationen Siemens Energy. Weitere Stationen der Rundreise sind die Zeche Zollverein in Essen, der Erlebnispark Emscherland in Castrop-Rauxel und das Fußballmuseum in Dortmund. Abschluss des Besuchs ist am Abend auf Schloss Neukirchen in Münsterland. Die Info- und Begegnungsreise des Bundespräsidenten findet jährlich einmal statt, schon seit 1996. Ziel ist, ausländischen und einheimischen Diplomaten die Vielfalt einer Region zu zeigen. Jedes Jahr findet die Rundreise durch ein anderes Bundesland statt.